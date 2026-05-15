L'area ex Gkn si trova al centro di un dibattito sulla sua futura destinazione. Le autorità locali hanno stabilito che nessuno potrà intervenire sull'area senza un confronto preventivo con il Comune e il consorzio industriale. È stato ribadito che l’obiettivo è evitare speculazioni immobiliari e che il nuovo consorzio dovrà svolgere un ruolo centrale nelle decisioni future. La questione riguarda principalmente la gestione e lo sviluppo di questa area industriale, senza ulteriori dettagli sulle proposte specifiche.

Nessuno potrà fare dell’area ex Gkn quello che vuole senza prima interfacciarsi con il Comune di Campi e con il consorzio industriale. Il sindaco Andrea Tagliaferri interviene a gamba tesa su una vicenda che ormai va avanti da più di cinque anni e ripete con forza un messaggio che glio sta a cuore: "Basta con le ambiguità". Sindaco Tagliaferri, nelle ultime settimane il dibattito sulla vicenda della ex Gkn è stato particolarmente acceso. Cosa serve per dare una svolta? "Servono una vera reindustrializzazione, una regia pubblica forte e trasparenza. Campi non può permettersi speculazioni immobiliari mascherate da sviluppo industriale". Quella che chiede è una maggiore chiarezza? "Assolutamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro dell’ex Gkn è un rebus: "No alla speculazione immobiliare. Il nuovo consorzio sia centrale"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, il documento conclusivo: Diga di Vetto la soluzione più efficaceE’ stato pubblicato oggi il documento conclusivo della stazione appaltante, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, contenente le risposte alle...

‘Pisa Depredata’, il report contro il piano urbanistico del Comune: “Obiettivo 100mila abitanti? Bufala per favorire la speculazione immobiliare”Sono anni che il tema del ritorno ai 100mila abitanti è un mantra per Michele Conti, il sindaco leghista di Pisa.

Il futuro dell’ex Gkn è un rebus: No alla speculazione immobiliare. Il nuovo consorzio sia centraleIl sindaco di Campi Andrea Tagliaferri: Basta ambiguità. E non chiude ad ipotesi di riconversione per la difesa ... lanazione.it

Come un pallettizzatore LinearLEAD può sbloccare il potenziale della tua logistica reddit

Ex Gkn, un progetto per il futuro: Demolire la fabbrica e ripartire. Il complesso è ormai obsoletoIl piano di concordato di Qf è ’sostenuto’ da Idea Group. La società pronta a riconvertire il sito Zona strategica: vogliamo una nuova attività industriale per ricreare decine di posti di lavoro. lanazione.it