Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale il documento conclusivo | Diga di Vetto la soluzione più efficace

È stato pubblicato oggi il documento finale del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale riguardante il progetto di un invaso, con particolare attenzione alla diga di Vetto. Nel testo vengono illustrate le risposte alle 48 note inviate da enti e comitati durante il dibattito pubblico. Il documento conclude che la soluzione più efficace per l’opera è rappresentata dalla realizzazione della diga a Vetto, in base alle valutazioni effettuate.

E’ stato pubblicato oggi il documento conclusivo della stazione appaltante, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, contenente le risposte alle osservazioni e proposte formulate da enti e comitati (n°48 note) nell’ambito del dibattito pubblico relativo alla “Realizzazione di un invaso a scopi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Diga di Vetto: via al progetto per la sicurezza idrica dell’Emilia-Romagna dopo il via libera al dibattito pubblico.Diga di Vetto: Conclusa la fase di dibattito pubblico, l'iter per la sicurezza idrica dell'Emilia-Romagna riprende vigore È stata consegnata oggi, 14... Diga di Vetto, Parma fa sistema per presentare le osservazioni al documento di fattibilitàA Palazzo Giordani l’incontro promosso dalla Provincia con i comuni e gli enti coinvolti dalla realizzazione dell’invaso Un prezioso incontro,... Temi più discussi: Consorzio di Bonifica, in fase di spedizione i bollettini per il contributo consortile; Consorzio di Bonifica, al via il piano 2026 da oltre 13 milioni di euro; Sicurezza del territorio: finito l’intervento del Consorzio di Bonifica a Pian di Rocca; Consorzio di Bonifica: 2 posizioni aperte per operai settore manutenzione in amministrazione diretta. Venafro, Raffaele Cotugno rieletto presidente del Consorzio di Bonifica: nove voti su noveVENAFRO - Raffaele Cotugno torna alla guida del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro. L’assemblea lo ha rieletto all’unanimità, con ... molisenetwork.net TAR CAGNANO Consorzio di Bonifica, il Tar respinge il ricorso sul trasferimento della sede operativa a Cagnano VaranoBARI – Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha respinto il ricorso presentato da alcuni dipendenti del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano contro il trasferimento della sede opera ... statoquotidiano.it Nadia Romeo Parere favorevole del #Governo su rifinanziamento fondi e #caroenergia: “Ora servono risorse concrete” Consorzio di Bonifica Delta del Po Consorzio di Bonifica Adige Po #subsidenza #polesine provincia di #rovigo - facebook.com facebook Consorzio di Bonifica, in arrivo i bollettini per il contributo: ecco come pagarlo - x.com