Un rapporto diffuso di recente mette in discussione il piano urbanistico approvato dal Comune di Pisa, che punta a raggiungere una popolazione di 100.000 abitanti. Secondo il report, questa cifra sarebbe una bufala progettata per favorire la speculazione immobiliare. Da anni, il sindaco leghista ha sostenuto l’obiettivo di riportare la città a quella soglia, ma il documento critica questa prospettiva come priva di fondamento reale.

Sono anni che il tema del ritorno ai 100mila abitanti è un mantra per Michele Conti, il sindaco leghista di Pisa. E il recente via libera al nuovo Piano operativo comunale (Poc) è, secondo la Giunta, il passo decisivo per raggiungere questo obiettivo simbolico e politico. Il 23 aprile, dopo due giorni di discussione, il consiglio comunale ha approvato l’adozione del nuovo documento urbanistico. Conti lo ha definito un “passaggio fondamentale”, promettendo una città più verde e attrattiva. Ma per l’opposizione di Diritti in Comune, che ha tentato di sbarrare la strada al piano con oltre 250 emendamenti, il Poc non è che “un vero e proprio sacco della città “, come spiegano nelle 40 pagine di Pisa Depredata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Pisa Depredata’, il report contro il piano urbanistico del Comune: “Obiettivo 100mila abitanti? Bufala per favorire la speculazione immobiliare”

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