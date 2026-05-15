Il fotografo teatino Emanuele D’Ancona porta l’architettura contemporanea di Botta alla Tevere Art Gallery di Roma
Il fotografo teatino Emanuele D’Ancona presenta due sue immagini in bianco e nero dedicate all’architettura di Mario Botta, esposte alla Tevere Art Gallery di Roma nella collettiva «Il Mostro #22». Le fotografie sono state scattate a San Giovanni Teatino e si concentrano sulle strutture dell’architetto svizzero. La mostra, curata da Luciano, include opere di vari artisti e si focalizza sulla rappresentazione dell’architettura contemporanea. L’esposizione rimarrà aperta fino a una data ancora da definire.
Il fotografo teatino Emanuele D’Ancona porta l’architettura contemporanea in mostra alla Tevere Art Gallery di RomaDue fotografie in bianco e nero dedicate all’architettura di Mario Botta a San Giovanni Teatino saranno esposte nella collettiva fotografica «Il Mostro #22» curata da Luciano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sullo stesso argomento
Architettura, turismo e ospitalità contemporanea: da Ancona il via al viaggio di "Vette e Onde Experience 2026"ANCONA - Sarà Ancona, appena nominata Capitale italiana della Cultura 2028, a ospitare la prima tappa di Vette e Onde Experience 2026, il format...
Roma Gallery Weekend, mostra d'arte contemporaneaRoma Gallery Weekend - Contemporanea torna dal 15 al 17 maggio 2026 con la sua 4° edizione, mettendo in risalto la proposta artistico-culturale di...