Il fotografo teatino Emanuele D’Ancona porta l’architettura contemporanea di Botta alla Tevere Art Gallery di Roma

Il fotografo teatino Emanuele D’Ancona presenta due sue immagini in bianco e nero dedicate all’architettura di Mario Botta, esposte alla Tevere Art Gallery di Roma nella collettiva «Il Mostro #22». Le fotografie sono state scattate a San Giovanni Teatino e si concentrano sulle strutture dell’architetto svizzero. La mostra, curata da Luciano, include opere di vari artisti e si focalizza sulla rappresentazione dell’architettura contemporanea. L’esposizione rimarrà aperta fino a una data ancora da definire.

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