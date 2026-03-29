Da una pianta il primo farmaco rimborsabile per smettere di fumare

Da una pianta caratterizzata da fiori gialli simili al glicine è stato sviluppato il primo farmaco rimborsabile per aiutare a smettere di fumare. La scoperta riguarda un composto estratto dalla pianta, approvato dall’autorità regolatoria e disponibile in farmacia con copertura totale. Il medicinale, approvato per il trattamento, sarà distribuito a livello nazionale e può essere prescritto dal medico di base.

Un grappolo di fiori gialli simili al glicine custodisce la chiave per la cessazione dal fumo. Si tratta del Cytisus laburnum, noto anche come maggiociondolo, pianta della famiglia delle Leguminose da cui si estrae la citisina, un principio attivo che compone il primo farmaco che ha ottenuto la rimborsabilità da parte del servizio sanitario nazionale. Appena inserito in Gazzetta Ufficiale e ora disponibile per i fumatori italiani che desiderano smettere. I medici dei 110 centri anti fumo in Italia ne hanno analizzato i dati nel corso di un convegno a Roma. Già presente nelle linee guida dell’OMS (2024), la sostanza era già inserita nell’elenco delle «molecole essenziali» nel 2025, ed è in utilizzo in diversi paesi europei. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Da una pianta il primo farmaco (rimborsabile) per smettere di fumare Articoli correlati Il farmaco per smettere di fumare Recigar è rimborsabile da marzo 2026 con prescrizione medica, come funzionaIl Recigar, farmaco per smettere di fumare a base di citisina, è diventato mutuabile da marzo 2026. Farmaco per smettere di fumare efficace anche con la cannabis, ma non per le donne: lo studioRicercatori americani hanno determinato che la vareniclina, un farmaco che aiuta a smettere di fumare, è efficace anche a ridurre il consumo di... Rimedio ECCEZIONALE per SMETTERE di FUMARE Altri aggiornamenti su Da una pianta il primo farmaco... Discussioni sull' argomento Da una pianta il primo farmaco rimborsato per smettere di fumare; RAINEWS * SALUTE: LOTTA AL TABAGISMO, DA UNA PIANTA IL PRIMO FARMACO RIMBORSATO PER SMETTERE DI FUMARE; Un albero per la vita: la Città di Bolzano festeggia i nati del 2025; Aggredito nel parcheggio del centro nel primo pomeriggio, trascinato tra le piante e picchiato: Dammi i soldi. La vittima sotto choc... Da una pianta il primo farmaco rimborsato per smettere di fumareUn grappolo di fiori gialli simili al glicine custodisce la chiave per la cessazione dal fumo. Si tratta del Cytisus laburnum, noto anche come maggiociondolo, pianta della famiglia delle Leguminose da ... ansa.it Kimi Antonelli si pianta alla partenza del Gp del Giappone, terza gara del Mondiale di Formula 1. Oscar Piastri (McLaren) scatta in testa davanti a Charles Leclerc (Ferrari) e George Russell (Mercedes). Il baby campione bolognese che con la sua Mercedes pa - facebook.com facebook #lenotizieinpositivo di Ondawebtv Il Tasso della Reggia, la pianta delle streghe tra leggenda e botanica x.com