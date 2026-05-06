Maltempo tempesta di grandine sulla Brianza

Da poco prima delle 17, sulla zona della Brianza si è abbattuta una forte pioggia accompagnata da una tempesta di grandine. La grandinata ha interessato principalmente Villasanta e altri comuni della regione, con chicchi di ghiaccio di forma irregolare che hanno provocato inondazioni su balconi e giardini. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a danni o feriti. La situazione meteorologica rimane instabile nella zona.

Una vera e propria tempesta di pioggia con tanto di grandine. È quella che sta cadendo copiosamente da poco prima delle 17 su Villasanta e altri comuni della Brianza coi chicchi di ghiaccio irregolari che hanno inondato balconi e giardini delle case.L’annunciato forte temporale – per il quale la.🔗 Leggi su Monzatoday.it

5 minutes ago, hailstorm suddenly hit Italy and Spain! Milan and Barcelona were the worst hit

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