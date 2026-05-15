Il Fai e l’associazione Viarum hanno avviato una collaborazione per promuovere iniziative dedicate all’ambiente e al territorio. Tra queste, si svolge la ‘Passeggiata del Palio’, un evento che si inserisce nella campagna nazionale ‘Fai Biodiversità’. La manifestazione è organizzata con il supporto della Delegazione Fai di Fermo e mira a sensibilizzare i partecipanti sulla tutela delle risorse naturali e culturali locali attraverso un percorso guidato e attività di promozione.

La ‘Passeggiata del Palio’ diventa un momento di promozione e valorizzazione in occasione della campagna nazionale ‘Fai Biodiversità’, sostenuta dalla Delegazione Fai di Fermo. Domenica 31 maggio a Piane di Montegiorgio, si terrà un camminata lungo il sentiero ‘Viarum’, che costeggia il fiume Tenna tra biodiversità, storia e territorio. Una passeggiata divenuta nel tempo un appuntamento fisso collegato ai festeggiamenti e soprattutto al ‘Palio San Paolo’, che promuove sfide goliardiche e non solo fra le contrade di Piane di Montegiorgio. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra realtà che operano quotidianamente per valorizzare il territorio, la sua storia e il suo patrimonio ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Fai e l’associazione Viarum. Insieme per ambiente e territorio

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