È stata costituita una nuova associazione dedicata al surf, al mare e alla promozione del territorio del Conero. L’organizzazione si propone di riunire appassionati di sport acquatici e sostenitori della tutela ambientale, con l’obiettivo di valorizzare le risorse naturali dell’area. La nascita del “Conero Surf Club” mira a coinvolgere diverse realtà locali e a promuovere iniziative connesse al mare e alla cultura del territorio.

L’iniziativa mira a sviluppare una comunità consapevole e attenta alle tematiche ecologiche e trova il suo fondamento da una realtà di surfisti che esiste da più di 40 anni ANCONA- Una nuova associazione culturale e sociale dedicata al surf, al mare e alla valorizzazione e alla tutela del territorio del Conero: Nasce il “Conero Surf Club”. L’iniziativa prende forma con l’obiettivo di unire sport, cultura e impegno ambientale, sviluppando una comunità consapevole e attenta alle tematiche ecologiche che trova il suo fondamento da una realtà di surfisti che esiste da più di 40 anni. Il Conero Surf Club si impegna a preservare e tutelare la costa e l’ambiente naturale, diffondendo al tempo stesso i valori del surf come disciplina sportiva e come esperienza profondamente legata al rispetto del mare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Valorizzare il mare e le bellezze del territorio: nasce il "Conero Surf Club". L'associazione che unisce sport, cultura e ambiente

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