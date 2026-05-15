Il dramma dei civili ucraini rapiti nei territori occupati e inghiottiti dalle prigioni russe

Da dicembre 2023, un civile ucraino è stato arrestato dai russi in Crimea e trasferito in almeno cinque diverse carceri. La sua detenzione si inserisce in un quadro più ampio di civili ucraini rapiti e detenuti nei territori occupati, molti dei quali sono scomparsi o sono stati trasferiti in strutture di detenzione russe. La situazione riguarda molte altre persone che si trovano in condizioni di detenzione forzata senza un regolare procedimento legale e senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sulle loro condizioni o i motivi del loro arresto.

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Serhii Lykhomanov ha cambiato carcere almeno cinque volte da quando è stato arrestato dai russi in Crimea, nel dicembre del 2023. Ogni trasferimento rende più difficile capire dove si trovi davvero, in che condizioni viva, se riceva cure mediche, se le lettere dei familiari gli arrivino oppure no. In alcuni momenti la famiglia ha perso completamente le sue tracce per settimane. Altre volte è riemerso dentro una prigione russa a migliaia di chilometri da casa. Simferopol, Rostov, Taganrog, la cartografia carceraria si allunga continuamente. «Purtroppo oggi non esistono meccanismi efficaci per il ritorno dei civili ucraini detenuti dalla Federazione Russa», dice a Linkiesta Tatiana Zelena, sorella di Serhii e rappresentante dell’associazione Civili Liberi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il dramma dei civili ucraini rapiti nei territori occupati e inghiottiti dalle prigioni russe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Così il progetto russo nei territori occupati ucraini è realizzato in asse con la Cina Lo scambio dei bambini ucraini rapiti e i putiniani italiani travestiti da pacifistiIl ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha rivelato due giorni fa il tentativo russo di includere i bambini rapiti nelle liste per lo... Quando vuoi andare a fare escursioni, ma mamma deve lavorare.. il dramma! Millie ha respirato affannosamente sul mio grembo per tutta la mattina. reddit Il teatro civile di Lampedusa beach e l'abisso del dramma dei migrantiLampedusa beach è la spiaggia di sotto, il fondale vicino all'isola pieno di cadaveri di migranti che non hanno trovato nuovo approdo per le loro vite. Shauba giovane africana annegando la sta ... rainews.it