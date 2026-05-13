Lo scambio dei bambini ucraini rapiti e i putiniani italiani travestiti da pacifisti
Il ministro degli Esteri ucraino ha annunciato che due giorni fa le autorità di Kiev hanno scoperto un tentativo russo di inserire alcuni bambini rapiti nelle liste per uno scambio di prigionieri. Questa notizia arriva in un momento di tensione crescente tra le due nazioni, mentre si segnalano anche presunte attività di individui italiani che si presentano come pacifisti ma sostengono posizioni favorevoli alle politiche russe.
Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha rivelato due giorni fa il tentativo russo di includere i bambini rapiti nelle liste per lo scambio di prigionieri. In pratica, la proposta di Mosca suonerebbe così: voi ci ridate il generale Kutuzof e noi in cambio vi restituiamo la piccola Anastasia. Che si tratti di semplice provocazione, guerra psicologica o mossa della disperazione, dettata magari dal desiderio di alleggerire alcune posizioni di fronte alla giustizia internazionale o più semplicemente dalla scarsità di prigionieri rimasti, questo piccolo episodio, in verità, aggiunge poco all’atroce realtà delle migliaia di bambini ucraini rapiti dai russi sin dall’inizio della guerra, nota a tutti da tempo.🔗 Leggi su Linkiesta.it
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