Così il progetto russo nei territori occupati ucraini è realizzato in asse con la Cina

Da quando è iniziata l’invasione russa in Ucraina, le visite di aziende e uomini d’affari cinesi nelle aree occupate sono aumentate notevolmente. Le attività di imprese cinesi si sono sviluppate in modo più incisivo in queste regioni, seguendo una linea di cooperazione con il progetto russo presente nei territori controllati. La presenza cinese si è rafforzata nel corso del tempo, con una presenza crescente nel territorio occupato.

Tecnologia, logistica, cultura. Il doppio gioco della Repubblica popolare nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, dove dal 2022 hanno aperto 17 aziende cinesi e la seconda valuta dopo il rubio è lo yuan. Il supporto di Iran e Corea del nord Dall’inizio dell’invasione su larga scala della Russia in Ucraina le visite di aziende e uomini d’affari cinesi nelle regioni ucraine occupate si sono fatte sempre più fitte, penetrando prima nei settori militare e tecnologico fino a influenzare ogni aspetto dell’apparato propagandistico russo delle zone occupate illegalmente. Secondo uno studio pubblicato la scorsa settimana... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Così il progetto russo nei territori occupati ucraini è realizzato in asse con la Cina Articoli correlati Leggi anche: Mo: Spagna ordina rimozione 138 annunci di case vacanze nei territori occupati Il nuovo asse fascioprogressista per lasciare gli ucraini indifesiNei giorni in cui le case, le scuole, gli ospedali, gli asili ucraini sono sottoposti a ondate sempre più pesanti di bombardamenti russi, per il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Così il progetto russo nei territori... Temi più discussi: Emilia Kabakov. In Russia la censura è ovunque, noi non censuriamo nessuno; Biennale, quel pasticciaccio brutto del Padiglione Russia; Chi sono gli artisti russi che parteciperanno alla Biennale di Venezia; Al Colosseo nuovi spazi pubblici disegnati da Stefano Boeri Interiors. Russia, studenti addestrati alla guerra a scuola nel Donetsk: così Mosca forma una nuova generazione di soldatiNelle zone occupate dalla Russia in Donetsk gli adolescenti vengono educati alla guerra. Secondo il Centro di resistenza nazionale ucraino (CNR) sono molti i giovanissimi a essere arruolati in ... ilmessaggero.it Così la Russia aggira le sanzioni usando i territori d’oltremare britanniciPer beffare le sanzioni occidentali l’economia russa si sarebbe servita dei territori d'oltremare britannici. Lo rivela un rapporto di Transparency International diffuso dal The Guardian, secondo cui ... milanofinanza.it Esattamente così. facebook Così #McTominay ai microfoni di #Dazn nel post gara di #CagliariNapoli Leggi tutte le sue parole su #TuttoNapoli #SerieA x.com