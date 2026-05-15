Il dominio tra culture diverse genera inevitabilmente disuguaglianze e gerarchie

Nel 1684, un testo pubblicato in Francia affrontava il tema delle differenze tra le varie culture e razze umane, evidenziando come queste differenze avessero portato a strutture di potere e gerarchie tra i gruppi. La narrazione si concentrava sull’organizzazione delle terre e delle popolazioni, mettendo in luce come le differenze culturali e razziali fossero considerate alla base di disuguaglianze sociali e politiche. Questo documento rifletteva le idee dell’epoca riguardo alle relazioni tra i diversi gruppi umani e le loro rispettive collocazioni sociali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nel 1684, nella Nouvelle division de la terre par les différentes espèces ou races d’hommes qui l’habitent, del viaggiatore francese François Bernier, si poteva leggere «che soprattutto vi sono quattro o cinque razze di uomini la cui diversità è così notevole che può servire da giusta base per una divisione». Si trattava della prima immagine di una umanità divisa in razze contraddistinte da colori diversi, e benché nel testo risuonassero echi della teoria degli stadi di Acosta, ciò avveniva probabilmente più a seguito dell’osservazionedescrizione di differenze evidenti che a causa di un’influenza diretta del gesuita. Le razze-colori di Bernier non erano, inoltre, ancora compiutamente ordinate su base gerarchica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ¿Quién Fue Realmente Genghis Khan El Emperador que Nadie Esperaba Sullo stesso argomento Ricetta del cuore, ponte di sapori tra culture diverseDalle cartellate pugliesi decorate con zuccherini colorati alle delicate forme intagliate della tradizione sarda e al trilece della tradizione... Mediterraneo e integrazione tra culture diverse: incontro con Enzo Amendola alla FeltrinelliLunedì 9 marzo alle ore 16,30 alla libreria Feltrinelli Enzo Amendola, già ministro degli Affari Europei????), presenterà il suo ultimo libro su... La Gran Bretagna è stata sotto il dominio romano per quasi 400 anni. Allora perché una lingua romanza non è sopravvissuta come nelle altre parti occidentali dell'impero romano? reddit