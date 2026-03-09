Vengono preparate cartellate pugliesi decorate con zuccherini colorati, forme delicate e intagliate della tradizione sarda, e il trilece della cucina albanese. Questi dolci rappresentano un ponte tra culture diverse, ciascuno con le proprie tecniche e ingredienti. Sono spesso realizzati durante occasioni speciali e condivisi in famiglia, riflettendo tradizioni radicate e diversità gastronomiche.

Dalle cartellate pugliesi decorate con zuccherini colorati alle delicate forme intagliate della tradizione sarda e al trilece della tradizione albanese. I piatti presentati in una competizione unica, tutta made in Cinisello, hanno offerto uno spaccato unico della ricchezza gastronomica regionale e internazionale e raccontato storie uniche di famiglia nel concorso gastronomico " La ricetta del cuore: storie, tradizioni, cultura e identità in un dolce ". L’iniziativa è stata ideata dallo chef cinesellese e sommelier Ais Claudio Rugna (Ristorante Costa), in collaborazione con Comune, Lions Club, scuole cittadine e Proloco. La kermesse ha saputo trasformare la cucina in un ponte tra culture e generazioni diverse, che si sono raccontate attraverso i piatti più golosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ricetta del cuore, ponte di sapori tra culture diverse

