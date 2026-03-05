Mediterraneo e integrazione tra culture diverse | incontro con Enzo Amendola alla Feltrinelli

Lunedì 9 marzo alle 16,30 alla libreria Feltrinelli si terrà un incontro con Enzo Amendola, ex ministro degli Affari Europei. Durante l’evento, Amendola presenterà il suo ultimo libro dedicato al Mediterraneo e alla promozione dell’integrazione tra culture diverse in questa regione. L’appuntamento si inserisce in un momento in cui il tema della convivenza tra diverse identità culturali rimane centrale nel dibattito pubblico.

Lunedì 9 marzo alle ore 16,30 alla libreria Feltrinelli Enzo Amendola, già ministro degli Affari Europei????), presenterà il suo ultimo libro su Mediterraneo e integrazione tra culture diverse in questa parte del mondo, oggi più che mai di attualità. Con lui anche due giovani donne di culture e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Alla Feltrinelli incontro con Deflorian, poi a Galleria Toledo Elogio della vita a rovescioIl progetto teatrale prende forma dall’immaginario della sudcoreana Han Kang e vede coinvolte Laura Angiulli e Giulia Scotti in un percorso tra...

Dimensionamento scolastico, via libera all’integrazione tra Santa Caterina-Amendola e NauticoÈ stata accolta la proposta di integrazione tra l’Istituto Santa Caterina-Amendola e l’Istituto Nautico, scongiurando la perdita dell’autonomia...