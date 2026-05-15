Il diluvio ferma Sinner sul più bello | inizio al top la crisi e la reazione Sorpassa Medvedev e poi il rinvio Oggi si riprende dopo le 15

Da sport.quotidiano.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, nel mese di maggio, le condizioni meteo hanno interrotto un match importante di tennis. L'incontro, che aveva visto il giocatore al suo miglior momento, è stato sospeso a causa di un forte diluvio. Dopo aver superato il suo avversario e raggiunto un sorpasso, la partita è stata rinviata e si riprenderà nel pomeriggio dopo le 15. La pioggia ha così interrotto una sfida che stava proseguendo senza momenti di pausa.

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Roma, 16 maggio 2026 –  A Roma maggio si fa novembre. E la partita della vita diventa un incubo di pioggia e fatica. Il diluvio ferma Sinner nella notte a un passo dalla finale dopo una partita di sofferenza. Nel pomeriggio un altro acquazzone - subito dopo l’approdo in semifinale di Bolelli e Vavassori – scioglie i sogni di Luciano Darderi, gladiatore sconfitto che anche ieri non ha mai smesso di lottare. Senza il tetto il centrale del Foro resta in balia degli elementi dal numero 1 al mondo, stoppato proprio sul più bello, al sogno infranto dell’italoragentino. Una semifinale a nervi tesi dominata nel primo set (6-2) da un Sinner quasi robotico e poi scivolata via (nel secondo set, 5-7) da un Jannik diventato più umano che mai, stanco e boccheggiante, come l’episodio choc di due anni fa in Australia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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