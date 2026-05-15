Il diluvio ferma Sinner sul più bello | inizio al top la crisi e la reazione Sorpassa Medvedev e poi il rinvio Oggi si riprende dopo le 15

A Roma, nel mese di maggio, le condizioni meteo hanno interrotto un match importante di tennis. L'incontro, che aveva visto il giocatore al suo miglior momento, è stato sospeso a causa di un forte diluvio. Dopo aver superato il suo avversario e raggiunto un sorpasso, la partita è stata rinviata e si riprenderà nel pomeriggio dopo le 15. La pioggia ha così interrotto una sfida che stava proseguendo senza momenti di pausa.

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