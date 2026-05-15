La semifinale degli Internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta a causa della pioggia. La partita si trovava nel terzo set, con l'azzurro in vantaggio per 4-2, quando le condizioni meteo hanno fermato il gioco. L'incontro riprenderà in un momento da definire, lasciando in sospeso la sfida tra i due tennisti. La pioggia ha così interrotto il proseguimento di una partita che si presentava equilibrata.

Semifinale degli Internazionali d'Italia in due atti. La pioggia ha interrotto infatti la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev nel terzo set, quando l'azzurro era avanti 4-2. Roma sott'acqua e tutto rimandato a sabato 16 maggio. Come forse voleva il numero 1 al mondo, nonostante fosse a un passo dalla vittoria. Ma con tante difficoltà. Dopo un primo set dominato e chiuso 6-2, infatti, nel secondo Sinner ha sofferto, mostrando difficoltà fisiche e fiato corto, andando subito sotto 3-0. Dopo essere riuscito a superare almeno in parte la crisi e rientrare in partita, ha ceduto però nuovamente il servizio nel game decisivo (7-5 per il russo). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La pioggia ferma sul più bello la semifinale Sinner-Medvedev: rinviata

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