Il diluvio ferma Sinner sul più bello | inizio al top la crisi e la reazione Sorpassa Medvedev e poi il rinvio Domani si riprende dopo le 15

A Roma, nella giornata di oggi, il torneo di tennis si è interrotto a causa di un forte acquazzone che ha impedito il proseguimento delle partite. Il giocatore italiano aveva iniziato il match con un buon ritmo, riuscendo a superare l’avversario e a sorpassarlo prima dell’interruzione. Successivamente, l’incontro è stato rinviato e si riprenderà domani, dopo le 15, quando le condizioni meteo dovrebbero migliorare. La pioggia ha creato notevoli disagi sia per i giocatori che per il pubblico presente.

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Roma, 15 maggio 2026 – A Roma maggio si fa novembre. E la partita della vita diventa un incubo di pioggia e fatica. Il diluvio ferma Sinner nella notte a un passo dalla finale dopo una partita di sofferenza. Nel pomeriggio un altro acquazzone - subito dopo l’approdo in semifinale di Bolelli e Vavassori – scioglie i sogni di Luciano Darderi, gladiatore sconfitto che anche ieri non ha mai smesso di lottare. Senza il tetto il centrale del Foro resta in balia degli elementi dal numero 1 al mondo, stoppato proprio sul più bello, al sogno infranto dell’italoragentino. Una semifinale a nervi tesi dominata nel primo set (6-2) da un Sinner quasi robotico e poi scivolata via (nel secondo set, 5-7) da un Jannik diventato più umano che mai, stanco e boccheggiante, come l’episodio choc di due anni fa in Australia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il diluvio ferma Sinner sul più bello: inizio al top, la crisi e la reazione. Sorpassa Medvedev e poi il rinvio. Domani si riprende dopo le 15 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: La pioggia ferma sul più bello la semifinale Sinner-Medvedev: rinviata Dopo un mese e mezzo il ko. La Primavera si ferma sul più belloFIORENTINA 2 BOLOGNA 1 FIORENTINA: Leonardelli; Trapani, Kouadio, Sadotti, Evangelista; Musa Keita (22’ st Montenegro), Deli (22’ st Conti); Kone... Internazionali, la pioggia ferma sul più bello la semifinale Sinner-Medvedev: rinviataSemifinale degli Internazionali d'Italia in due atti. La pioggia ha interrotto infatti la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev nel terzo ... iltempo.it Il diluvio ferma Sinner sul più bello: inizio al top, la crisi e la reazione. Sorpassa Medvedev e poi il rinvio. Domani si riprende dopo le 15Darderi travolto da Ruud dopo due giorni di maratone. Volano in semifinale i doppisti Bolelli e Vavassori ... msn.com