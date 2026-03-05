Dopo un mese e mezzo il ko La Primavera si ferma sul più bello

Dopo un mese e mezzo di competizioni, la squadra primavera si ferma con una sconfitta contro il Bologna, conclusa con un risultato di 2-1. La partita si è giocata con in campo i giocatori Leonardelli, Trapani, Kouadio, Sadotti e Evangelista per la formazione della Fiorentina, mentre nel secondo tempo sono entrati Montenegro, Conti, Jallow e Puzzoli. La sfida si è svolta sul campo di Firenze.

FIORENTINA 2 BOLOGNA 1 FIORENTINA: Leonardelli; Trapani, Kouadio, Sadotti, Evangelista; Musa Keita (22’ st Montenegro), Deli (22’ st Conti); Kone (12’ st Jallow), Angiolini (1’ st Puzzoli), Mazzeo; Braschi. A disp. Fei, Bonanno, Turnone, Perrotti, Kospo, Sturli, Atzeni. All. Galloppa. BOLOGNA: Franceschelli; Nesi, Tomasevic, Papazov; Negri, N’Diaye (25’ st Nordvall), Libra, Lai (39’ st Bousnina), Baroncioni (39’ st Juncaj); Lo Monaco (32’ st Anastasio), Castaldo (38’ st Armanini). A disp. Gnudi, Briguglio, Ferrari, Francioli, Zonta, Markovic. All. Morrone. Arbitro: Picardi di Viareggio. Reti: 17’ st N’Diaye, 35’ st Jallow, 37’ st Braschi (rigore). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

