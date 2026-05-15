Il diluvio ferma Sinner sul più bello | inizio al top crisi e reazione Sorpassa Medvedev e poi il rinvio Si riprende sabato dopo le 15
Il torneo di Roma è stato interrotto a causa di un forte acquazzone, che ha fermato il giocatore prima di completare l'incontro. L'inizio era stato promettente, con il tennista che aveva conquistato un vantaggio e superato l'avversario nel punteggio, prima di essere colto da un'improvvisa crisi. La gara è stata rinviata e riprenderà sabato dopo le 15. Le condizioni meteo hanno trasformato la giornata in un vero e proprio incubo di pioggia e fatica sulla terra battuta.
Roma, 16 maggio 2026 – A Roma maggio si fa novembre. E la partita della vita diventa un incubo di pioggia e fatica. Il diluvio ferma Sinner nella notte a un passo dalla finale dopo una partita di sofferenza. Nel pomeriggio un altro acquazzone - subito dopo l’approdo in semifinale di Bolelli e Vavassori – scioglie i sogni di Luciano Darderi, gladiatore sconfitto che anche ieri non ha mai smesso di lottare. Senza il tetto il centrale del Foro resta in balia degli elementi dal numero 1 al mondo, stoppato proprio sul più bello, al sogno infranto dell’italoragentino. Una semifinale a nervi tesi dominata nel primo set (6-2) da un Sinner quasi robotico e poi scivolata via (nel secondo set, 5-7) da un Jannik diventato più umano che mai, stanco e boccheggiante, come l’episodio choc di due anni fa in Australia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Il diluvio ferma Sinner sul più bello: inizio al top, la crisi e la reazione. Sorpassa Medvedev e poi il rinvio. Domani si riprende dopo le 15
Leggi anche: Il diluvio ferma Sinner sul più bello: inizio al top, la crisi e la reazione. Sorpassa Medvedev e poi il rinvio. Oggi si riprende dopo le 15
Internazionali, la pioggia ferma sul più bello la semifinale Sinner-Medvedev: rinviataSemifinale degli Internazionali d'Italia in due atti. La pioggia ha interrotto infatti la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev nel terzo ... iltempo.it
Il diluvio ferma Sinner sul più bello: inizio al top, la crisi e la reazione. Sorpassa Medvedev e poi il rinvio. Domani si riprende dopo le 15Darderi travolto da Ruud dopo due giorni di maratone. Volano in semifinale i doppisti Bolelli e Vavassori ... msn.com