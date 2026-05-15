Il diluvio ferma Sinner sul più bello | inizio al top crisi e reazione Sorpassa Medvedev e poi il rinvio Si riprende sabato dopo le 15

Il torneo di Roma è stato interrotto a causa di un forte acquazzone, che ha fermato il giocatore prima di completare l'incontro. L'inizio era stato promettente, con il tennista che aveva conquistato un vantaggio e superato l'avversario nel punteggio, prima di essere colto da un'improvvisa crisi. La gara è stata rinviata e riprenderà sabato dopo le 15. Le condizioni meteo hanno trasformato la giornata in un vero e proprio incubo di pioggia e fatica sulla terra battuta.

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