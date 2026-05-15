Il Diavolo veste Prada 2 distrugge il sogno della nostra generazione | quello che il talento basti davvero

Da vanityfair.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sequel de Il Diavolo veste Prada ha suscitato molte discussioni tra il pubblico più giovane, portando alla luce alcune riflessioni sul valore del talento nel mondo dello spettacolo e della moda. Il film, uscito recentemente, ha riacceso il dibattito sulla percezione del successo e sulla reale importanza delle competenze rispetto all’immagine. La prima versione, uscita molti anni fa, aveva segnato un’epoca e lasciato un’impronta, mentre questa continuazione ha portato alla ribalta nuove dinamiche e aspettative.

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Entriamo nella sala numero 5 quando è ormai piena. Ci facciamo strada tra le poltrone reclinabili e l’odore di popcorn per trovare i nostri posti. Appena ci sediamo mi accorgo di un gruppo di giovani mamme una fila più in basso della nostra: parlano dei loro bambini all’asilo nido, dei primi problemi con i compagni e delle riunioni con le maestre. Avranno poco più di trent’anni e una vita già definita. Quello che noto, però, è il loro abbigliamento: gli outfit sembrano usciti da un ufficio di Prada nel centro di Milano, ricchi di accessori e dettagli che solitamente non si indossano al cinema. Guardandole con più attenzione si vede l’impegno nella scelta dei vestiti e una forte somiglianza con la protagonista del film. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Il Diavolo Veste Prada 2: Recensione e Spiegazione del Film | BarbieXanax

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