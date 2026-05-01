Il diavolo veste Prada | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera alle 21:30 su Canale 5 viene trasmesso il film del 2006 diretto da David Frankel, basato sul romanzo di Lauren Weisberger. La pellicola, conosciuta anche con il titolo originale, racconta le vicende di una giovane assistente che lavora per una potente e severa direttrice di una rivista di moda. La trasmissione del film è prevista nel pomeriggio del 1 maggio 2026.

Il diavolo veste Prada: trama, cast e streaming del film su Canale 5. Questa sera, venerdì 1 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Il diavolo veste Prada, film del 2006 diretto da David Frankel, il cui soggetto è tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Andy Sachs è una ragazza neolaureata in cerca di lavoro, appena arrivata a New York. Vorrebbe fare la giornalista e il talento non le manca: così decide di presentarsi ad un colloquio per l’ambito ruolo di seconda assistente di Miranda Priestly, l’influente e tirannica direttrice della rivista di moda Runway....🔗 Leggi su Tpi.it

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Dal 29 Aprile al Cinema

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