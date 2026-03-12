In Medio Oriente più di 1.100 bambini feriti o uccisi Il prezzo del petrolio continua a salire

In Medio Oriente più di 1.100 bambini sono stati feriti o uccisi in seguito all’attacco preventivo contro l’Iran, lanciato sabato 28 febbraio da Stati Uniti e Israele. L’operazione mirava a far cadere il regime, ma ora l’intera regione del Golfo Persico si trova nel caos. Nel frattempo, il prezzo del petrolio continua a salire.

Non è chiaro se l'attacco forse rivolto al contingente italiano o ad altri Paesi presenti con propri uomini nello stesso comprensorio L'attacco preventivo contro l'Iran lanciato sabato 28 febbraio da Stati Uniti e Israele aveva l'intento di far cadere il regime, ma ora l'intera regione del Golfo Persico è nel caos. Il blocco dello stretto di Hormuz getta nello scompiglio i mercati globali. Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver preso di mira il sito di Talegan, "utilizzato per lo sviluppo di armi nucleari a Teheran". "Negli ultimi anni questo sito è stato utilizzato per sviluppare esplosivi e condurre test nell'ambito del progetto Amad per lo sviluppo di armi nucleari", si legge in una nota. 🔗 Leggi su Today.it

Unicef: "In Medio Oriente dal 28 febbraio più di 1.100 bambini feriti o uccisi""A (più di) dieci giorni dall'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente, la situazione sta diventando catastrofica per milioni di bambini in...

