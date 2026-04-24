Picta Romagna chiude la prima fase | a luglio l' arte diffusa conquista la città e la diga di Ridracoli

È terminata la prima parte di Picta Romagna, la rassegna europea dedicata all'arte contemporanea che si è svolta in diverse location della regione. A luglio, le opere sono state presentate nel centro storico e lungo la diga di Ridracoli. La manifestazione, che include anche il Premio città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, ha visto esposizioni e installazioni distribuite sul territorio.

E’ calato il sipario sulla prima fase di Picta Romagna, rassegna europea di arte contemporanea - Premio città di Castrocaro Terme e Terra del Sole. La quarta edizione del circuito culturale, che ha affiancato al ventre materno del Palazzo pretorio di Terra del Sole luoghi espositivi simbolo di.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bellezza, parità e territorio: Picta 2026 diventa "Romagna" e invade le città d’arte Picta Romagna: concerto romagnola chiude la settimanaUn concerto di musica romagnola chiuderà la seconda settimana di apertura della rassegna Picta Romagna, fissato per domani domenica alle 17 nel... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Picta Romagna 2026 si chiude a Terra del Sole: 4.000 visitatori e 260 opere. Da Terra del Sole alla Romagna. Picta, torna l’arte contemporaneaNel 2026 si rinnova l’appuntamento con Picta Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea, per la quarta edizione. Un evento nato nel rinascimentale Palazzo pretorio di Terra del Sole e cresciuto ... ilrestodelcarlino.it Picta, cala il sipario. Finissage della rassegna e consegna dei premiNel Palazzo pretorio di Terra del Sole scende oggi il sipario su Picta Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea. Alle 17 è in programma l’ultimo atto dell’evento ideato e diretto dal maestro Gi ... ilrestodelcarlino.it