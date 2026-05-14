Europa e giovani il Consiglio approva la Carta su valori diritti e opportunità
Il Consiglio ha approvato una nuova Carta che mira a rafforzare i valori, i diritti e le opportunità per i giovani all’interno dell’Unione europea. La iniziativa si focalizza sulla promozione di principi fondamentali e sulla creazione di strumenti concreti per favorire l’inclusione e lo sviluppo dei giovani, anche in specifiche aree come quella di Latina. La Carta si inserisce in un quadro più ampio di azioni volte a sostenere i diritti e la partecipazione dei giovani in diversi ambiti.
Promuovere i principi e i valori dell’Unione europea, e fornire nuove opportunità ai giovani di Latina. È la “Carta di Latina per l’Europa dei giovani”, documento che prende le mosse dalle istanze degli organismi giovanili cittadini e che è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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