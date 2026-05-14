Europa e giovani il Consiglio approva la Carta su valori diritti e opportunità

Da latinatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio ha approvato una nuova Carta che mira a rafforzare i valori, i diritti e le opportunità per i giovani all’interno dell’Unione europea. La iniziativa si focalizza sulla promozione di principi fondamentali e sulla creazione di strumenti concreti per favorire l’inclusione e lo sviluppo dei giovani, anche in specifiche aree come quella di Latina. La Carta si inserisce in un quadro più ampio di azioni volte a sostenere i diritti e la partecipazione dei giovani in diversi ambiti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Promuovere i principi e i valori dell’Unione europea, e fornire nuove opportunità ai giovani di Latina. È la “Carta di Latina per l’Europa dei giovani”, documento che prende le mosse dalle istanze degli organismi giovanili cittadini e che è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Héros ou traître, la vérité sur Philippe Pétain

Video Héros ou traître, la vérité sur Philippe Pétain

Sullo stesso argomento

"La Costituzione Italiana, strumento di garanzia e inclusione sociale": sette incontri far conoscere le opportunità e i valori della nostra Carta costituzionaleAl via il progetto: “La Costituzione italiana, strumento di garanzia e inclusione sociale” che in 7 incontri frontali aperti alla cittadinanza si...

Elezioni comunali 2026. Iodice: “Verso una Marcianise dei diritti, delle opportunità e dei valori”La candidata sindaco del centrosinistra annuncia l’apertura del confronto con associazioni, comitati e parti sociali, puntando a un’amministrazione...

Temi più discussi: Perché i giovani europei si sentono così soli; Migliaia di giovani con Metsola al Campidoglio: la Giornata dell’Europa a Roma; L'Europa del Cibo Vicina ai Giovani; Il Maggio europeo 2026 approda a Cesena con un appuntamento dedicato alle giovani generazioni.

europa e giovani ilI giovani raccontano il futuro dell’Europa: premiati i vincitori di Dream for EuropeIl contest fotografico Dream for Europe è stato organizzato da Fondazione Articolo 49 in occasione della Giornata dell'Europa. Presenti alla cerimonia anche le vicepresidenti del Parlamento europeo ... eunews.it

europa e giovani ilParma capitale europea dei giovani 2027, ecco il nuovo logo: la storica P si unisce all'energia delle nuove generazioniUna fiumana di volti colorati su una mappa, racconta trasformazione, dialogo intergenerazionale, inclusione e sostenibilità ... gazzettadiparma.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web