Il Consiglio della Carnevalesca andava azzerato prima

Un ex membro del direttivo dell’Ente Carnevalesca di Fano ha espresso nuovamente la propria opinione riguardo alla gestione dell’ente, affermando che il Consiglio della Carnevalesca avrebbe dovuto essere azzerato già un anno fa e che sarebbe stato necessario ripartire subito. La sua testimonianza si aggiunge alle critiche che circolano da tempo sull’ente, che continua a essere coinvolto in un clima di confusione e problemi amministrativi. La situazione resta sotto osservazione mentre si cerca di capire quali passi saranno adottati per risolvere la crisi.

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"Io l’avevo detto un anno fa: bisognava far cadere il consiglio e ripartire subito". Dentro il caos che continua a travolgere l’ Ente Carnevalesca di Fano emerge ora anche la voce di uno degli ex componenti del direttivo che già nel luglio scorso aveva lasciato l’associazione. Secondo Gianluca Ruscitti la crisi non nasce soltanto dal numero legale o dalle ultime dimissioni, ma da un problema più profondo: "Mancavano le persone prima ancora delle regole". L’ex consigliere sostiene che già un anno fa fosse chiaro che la Carnevalesca non avesse più la struttura umana per reggere. "Io avevo proposto una crisi controllata: far decadere il consiglio, fare le elezioni a settembre e arrivare a ottobre con un direttivo nuovo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il Consiglio della Carnevalesca andava azzerato prima" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Addio a Massimiliano Negro anima gentile della Carnevalesca Figc, Abodi: "Abete e Malagò? Incontro con me andava chiesto prima"(LaPresse) “Sono sempre pronto a incontrare i possibili candidati, certo sarebbe stato meglio chiedere prima questo incontro”. Il Consiglio della Carnevalesca andava azzerato primaPer l’ex consigliere Gianluca Ruscitti la crisi attuale deriva da un problema profondo e lontano nel tempo. Elezioni il 3 giugno ... ilrestodelcarlino.it Fano, la Carnevalesca: Il bilancio è in pari. Il Comune: La svolta tra pochi giorniFANO All’indomani dell’ultima scossa di terremoto che ha fatto definitivamente crollare, dopo i ripetuti movimenti sussultori, il ... msn.com