Il ministro dello sport ha commentato l'incontro con i due ex presidenti della federazione calcistica, sottolineando che era preferibile ricevere una richiesta di colloquio in anticipo. Ha aggiunto di essere disponibile a incontrare eventuali candidati, ma ha precisato che sarebbe stato più opportuno ricevere una richiesta preventiva. La dichiarazione arriva dopo che si sono susseguiti i passaggi relativi alle figure di spicco del calcio italiano e alle modalità di contatto con il governo.

(LaPresse) “Sono sempre pronto a incontrare i possibili candidati, certo sarebbe stato meglio chiedere prima questo incontro”. Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della firma della dichiarazione di intenti per combattere l’antisemitismo, rispondendo a chi gli chiede se si aspettava un incontro con Malagò e Abete, i due possibili candidati alla presidenza della Figc. “Non mi ha indispettito, ma sarebbe una forma di rispetto opportuna. Mi rincresce che qualcuno abbia pensato alle ipotesi elettive prima del risultato del campo. Io fino all’ultimo rigore ho pregato di andare ai Mondiali”. In merito alla bozza di decreto legge circolata di FdI del senatore Paolo Marchesci che ipotizza il commissariamento della Federcalcio ha aggiunto: “È un percorso parlamentare che va rispettato.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Figc, Abodi: "Abete e Malagò? Incontro con me andava chiesto prima"

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