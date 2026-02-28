Si è spento Massimiliano Negro, figura conosciuta come un membro importante della Carnevalesca. Persona discreta, Negro dedicava il suo tempo a mantenere vivi alcuni aspetti della tradizione cittadina. La sua presenza, anche se poco appariscente, lasciava un segno nelle attività collettive legate al carnevale. La sua scomparsa è stata annunciata senza molte parole, ma con rispetto e riconoscenza.

Ci sono persone che non fanno rumore, ma tengono insieme pezzi di città. Massimiliano Negro (foto) era una di quelle. Si è spento ieri a 51 anni, vinto da una malattia che ha affrontato con coraggio e discrezione, le stesse con cui ha attraversato la vita pubblica di Fano. Massimiliano non era solo un funzionario dell’ENEA, ruolo che aveva costruito negli anni con competenza e rigore, assumendo responsabilità importanti nell’ambito amministrativo. Era molto di più, una presenza affidabile, una di quelle persone a cui puoi affidare un compito delicato sapendo che lo farà con precisione, senza cercare applausi. Lo sanno bene all’Ente Carnevalesca, dove era stato tesoriere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Massimiliano Negro anima gentile della Carnevalesca

