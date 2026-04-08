Acireale approva il rendiconto 2025 | equilibri rispettati e oltre 4 milioni pronti per nuovi interventi

Il Comune di Acireale ha approvato il rendiconto 2025, confermando il rispetto degli equilibri di bilancio. Il documento mostra un avanzo di amministrazione di 92 milioni di euro, con oltre 4 milioni di euro disponibili per nuovi interventi. Questi risultati permettono all’ente di pianificare investimenti futuri e di mantenere una gestione finanziaria stabile. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale.

Il Comune di Acireale chiude il 2025 con un dato che fotografa la solidità dei conti pubblici: un avanzo di amministrazione di 92.998.348,53 euro, approvato questa mattina dalla Giunta comunale con la delibera n. 98 sul rendiconto della gestione. Nel dettaglio, al netto delle quote accantonate e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Bonea, approvato il rendiconto 2025: avanzo di oltre 1,8 milioni di euroNella seduta del consiglio comunale del 27 marzo, è stato approvato il rendiconto di gestione dell’anno 2025 del Comune di Bonea. Acireale, oltre 100 volontari stamani a Stazzo per interventi sul lungomare dopo il ciclone HarryHa funzionato l’appello lanciato dal sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, per invitare la gente a dare manforte nell’azione di ripristino del...