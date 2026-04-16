Treviglio approvato il rendiconto 2025 | avanzo libero di oltre 4 milioni Conti in salute e investimenti confermati

Nella giornata del 30 marzo, la giunta comunale di Treviglio ha approvato gli schemi del rendiconto di gestione per l’anno 2025. Nel documento si evidenzia un avanzo libero di oltre 4 milioni di euro, e i conti risultano in buona salute. Sono stati confermati inoltre gli investimenti programmati per il prossimo anno. La decisione riguarda la gestione finanziaria del territorio e la pianificazione delle risorse pubbliche.

Treviglio. Approvati in giunta, lo scorso 30 marzo, gli schemi del rendiconto di gestione per l’esercizio 2025. Il documento passerà in consiglio comunale nella seduta fissata per il 28 aprile. I numeri del 2025 confermano un consolidamento dei risultati positivi registrati negli esercizi precedenti. Il Comune chiude con un risultato di amministrazione superiore ai 15 milioni di euro. Di questi, quasi un milione di euro risulta vincolato e destinato a finalità già definite, soprattutto investimenti programmati negli anni passati. Altri 180mila euro sono destinati agli investimenti, mentre 8,3 milioni confluiscono nel fondo crediti di dubbia esigibilità.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Bonea, approvato il rendiconto 2025: avanzo di oltre 1,8 milioni di euroNella seduta del consiglio comunale del 27 marzo, è stato approvato il rendiconto di gestione dell’anno 2025 del Comune di Bonea. Bilancio Comune di Bologna 2025: avanzo da 70 milioni e record di investimentiIl rendiconto si chiude con conti solidi: crescono entrate e spese per sociale e scuola, mentre il 2025 segna l’anno chiave degli investimenti legati... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Treviglio, approvato il rendiconto 2025: avanzo libero oltre 4 milioni. Conti in salute e investimenti confermati; Rendiconto di gestione del 2025: a Treviglio un avanzo di 4 milioni di euro. Treviglio, approvato il rendiconto 2025: avanzo libero di oltre 4 milioni. Conti in salute e investimenti confermatiOk della giunta agli schemi del rendiconto di gestione. L’assessore al Bilancio: Risultati positivi consolidati e liquidità solida ... bergamonews.it Treviglio, 4 milioni per il Piano del diritto allo studioTreviglio. Approvato il Piano per il diritto allo studio 2025/2026. Per la prima volta il documento è stato redatto in forma analitica, con un dettaglio puntuale di tutte le voci che compongono quello ... bergamonews.it CELIACHIASTORE TREVIGLIO facebook