Il Conservatorio celebra la grande Scuola Flautistica Veneziana sabato 16 maggio

Da veneziatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia organizza un evento sabato 16 maggio per festeggiare il 150° anniversario. La manifestazione si intitola “Storia di una tradizione vivente: la Scuola flautistica veneziana dal Secondo Dopoguerra agli anni ‘80” e si propone di ripercorrere la storia di questa scuola musicale. La celebrazione si inserisce nelle iniziative dedicate alla lunga tradizione flautistica del conservatorio, con un focus particolare sulla sua evoluzione nel secondo dopoguerra fino agli anni ’80.

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Nell’ambito delle celebrazioni per il suo 150° anniversario, il Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia presenta “Storia di una tradizione vivente: la Scuola flautistica veneziana dal Secondo Dopoguerra agli anni ‘80”. Sabato 16 maggio 2026, il prestigioso istituto lagunare. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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