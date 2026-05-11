La musica la mente e le emozioni sabato 16 maggio presentazione del libro di Daniela Contessi al Conservatorio Mascagni
Sabato 16 maggio alle 16 si terrà al Conservatorio Mascagni l'incontro dedicato alla presentazione del libro di Daniela Contessi intitolato “La musica, la mente e le emozioni”. L’appuntamento si inserisce nella rassegna “Risonanze. Incontri d'autore al Mascagni”, curata dal professor Fabio De Sanctis De Benedictis. La presentazione si svolgerà nell'Aula 6 del conservatorio e rappresenta il terzo evento della serie.
Nuovo appuntamento per la rassegna “Risonanze. Incontri d'autore al Mascagni”, curata dal professor Fabio De Sanctis De Benedictis, con il terzo incontro in programma sabato 16 maggio alle 16 nell'Aula 6 del Conservatorio Pietro Mascagni.Protagonista sarà Daniela Contessi, che presenterà il.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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