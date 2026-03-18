Il club ha annunciato ufficialmente che Giampaolo Cremonese è il nuovo allenatore, prendendo il posto di Davide Nicola, che è stato esonerato. La comunicazione è stata resa nota attraverso il sito ufficiale del club, che ha fornito tutti i dettagli relativi alla nomina. Cremonese sarà responsabile della guida tecnica della squadra nelle prossime partite.

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© Calcionews24.com - Giampaolo Cremonese, ora è ufficiale: è lui il nuovo allenatore dopo l’esonero di Nicola. Il comunicato del club con tutti i dettagli

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