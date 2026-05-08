Il Comune attende la restituzione di piazza Cittadella a metà maggio

Il Comune di Piacenza prevede di riottenere l’uso completo di piazza Cittadella a partire dal 15 maggio. Attualmente, l’area è ancora sotto gestione di una terza parte, ma si aspetta che entro quella data possa tornare tutta a disposizione dell’amministrazione comunale. La riapertura completa della piazza è prevista per metà maggio.

Dal 15 maggio il Comune di Piacenza potrebbe rientrare nella piena disponibilità dell’area di piazza Cittadella. Ovviamente l’ente si aspetta una restituzione volontaria da parte della società “Piacenza Parcheggi-Gps”, la storica concessionaria dei parcheggi blu che doveva occuparsi della.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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