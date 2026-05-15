Il ciprinodonte di Devils Hole vive in una singola pozza d'acqua e ora rischia di sparire per sempre
Un pesce chiamato ciprinodonte di Devils Hole vive tutto in una sola pozza d'acqua nel deserto del Nevada. La specie conta solo pochi esemplari e ora si trova a rischio di estinzione. La pozza in cui si trova è molto limitata e non permette la crescita della popolazione. Le autorità sono impegnate a trovare soluzioni per salvaguardare questa specie unica al mondo. La presenza di questo pesce è legata strettamente all'ambiente particolare di Devils Hole.
Il ciprinodonte di Devils Hole è un pesce la cui intera popolazione vive in una singola pozza d’acqua nel deserto del Nevada. Ne erano rimasti solo 20 e ora un intervento d’emergenza prova a salvare il pesce più minacciato al mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Only 38 Left: The Rarest Fish on Earth May Hold a Clue to Cancer
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