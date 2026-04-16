Wayback Machine il grande archivio di Internet rischia di sparire | gli editori non vogliono addestrare l'IA

Wayback Machine, uno dei principali archivi digitali di Internet, rischia di scomparire in seguito al rifiuto di alcuni grandi editori di consentire l’accesso al sito. Questi editori, infatti, hanno bloccato la possibilità di utilizzare l’archivio per addestrare sistemi di intelligenza artificiale. La decisione ha portato a impedire la consultazione di molte versioni passate di pagine web, limitando così l’accesso a questa risorsa storica.

Alcuni dei più importanti editori del mondo giornalistico hanno impedito l'accesso a WayBack Machine, il sito che salva le versioni passate delle pagine web e costituisce uno dei più importanti archivi digitale del mondo. Le testate temono che i propri contenuti possano essere usati per addestrare l'IA ed erodere i loro ricavi. Per molti ricercatori e giornalisti, però, il rischio è cancellare la memoria storica del web, rendendo impossibile il fact-checking e la verifica delle fonti nel tempo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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