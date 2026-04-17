Long'uro l'elefantino senza proboscide sopravvissuto all'attacco di una iena Ora vive libero in Kenya

Un elefantino senza proboscide, trovato da solo a un mese di vita in un fossato del Kenya, è sopravvissuto all’attacco di una iena. Dopo essere stato soccorso, ora vive libero in una riserva naturale del paese. La sua condizione e le circostanze del ritrovamento sono state documentate dalle autorità locali. Nessun nome è stato reso noto per motivi di privacy.

Long’uro è un elefantino rimasto orfano e ritrovato a solo un mese di vita con la proboscide mutilata in un fossato in Kenya. Salvato nel 2020 durante la pandemia, ora è al santuario Reteti e insieme a tanti altri conspecifici vive libero in natura.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Un nuovo test sta smascherando i limiti e l’arroganza dell’IA: cos’è l’Humanity’s Last ExamIl test "Humanity's Last Exam" ha sfidato i modelli avanzati di intelligenza artificiale con 2. America’s Cup, ai cantieri di Bagnoli ora partono anche i controlli per l’amianto nell’ariaL'Arpac farà i controlli anche per le fibre di amianto nell'aria nei pressi dei cantieri America's Cup di Bagnoli.