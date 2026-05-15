Il cibo come motore del turismo | la Riviera fa squadra per la ristorazione del futuro

Da cesenatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il lancio ufficiale del progetto era avvenuto a gennaio a Cervia, ma ora entra nel vivo il percorso de “La ristorazione del futuro per un nuovo modello turistico”, il progetto promosso da Confcommercio Cervia e Confcommercio Cesenate insieme ai principali attori del turismo della costa romagnola. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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