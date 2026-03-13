Calcio e cibo | l’Abruzzo conquista la Borsa del Turismo

Alla giornata inaugurale della Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, lo stand della Regione Abruzzo ha attirato un numero elevato di visitatori. La regione ha presentato le sue offerte legate al calcio e al cibo, attirando l'attenzione di molti. L’evento si è svolto nel centro nevralgico del turismo, con numerosi operatori e pubblico interessato alle proposte abruzzesi.

Lo stand della Regione Abruzzo alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli ha registrato un afflusso eccezionale durante la giornata inaugurale. La presenza dei calciatori Vanja Milinkovi?-Savi? e Giovane Santana do Nascimento, insieme al Sottosegretario Daniele D’Amario, ha trasformato l’evento in un punto di riferimento per i visitatori. L’interesse non si è limitato allo spettacolo sportivo: undici operatori turistici abruzzesi hanno partecipato attivamente a workshop specializzati su incoming e benessere. L’evento conferma una strategia di promozione che intreccia sport, cultura e prodotto enogastronomico per attrarre buyer internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calcio e cibo: l’Abruzzo conquista la Borsa del Turismo Articoli correlati Turismo: Vietri sul Mare presente alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di MilanoIl Comune di Vietri sul Mare sarà presente alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in programma dal 10 al 12 febbraio 2026 presso... Napoli, Santanchè inaugura la Borsa Mediterranea del TurismoLa ministra del Turismo Daniela Santanchè ha partecipato all’inaugurazione della 29esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, presso la... Una raccolta di contenuti su Calcio e cibo l'Abruzzo conquista la... Temi più discussi: Turismo, stand della Regione alla BMT di Napoli e alla fiera Fa’ la cosa giusta di Milano; Festival enogastronomici, sagre ed eventi del weekend dal 13 al 15 marzo 2026; Turismo in Campania cresce del 7%, ma la guerra influisce sulla Borsa mediterranea.; Vega Cultura, il 13 marzo nuovo appuntamento al Vega Palace di Carinaro: Luciano Pignataro presenta il libro La cucina napoletana. Giovane e Milinkovic-Savic alla Borsa Mediterranea del Turismo! Evento di promozione per il ritiro in AbruzzoSSC Napoli, due calciatori oggi alla giornata inaugurale della Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli! Si tratta del portiere serbo Milinkovic-Savic e dell'attaccante brasiliano Giovane, ospiti dell ... msn.com Borsa Mediterranea del Turismo: grande partecipazione allo stand AbruzzoGrande partecipazione ed entusiasmo allo stand della Regione Abruzzo nella giornata inaugurale della Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli che ha registrato un vero e proprio bagno di folla grazie ... regione.abruzzo.it COMUNE DI MATERA ALLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO DI NAPOLI: REPORT E FOTO - facebook.com facebook Alla presenza del ministro del Turismo si apre la 29ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo: le tendenze di viaggio e le nuove domande del turismo, soprattutto sostenibile e consapevole, ma anche legato alla tecnologia. x.com