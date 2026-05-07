La Riviera ostaggio del traffico Legacoop | Basta code il nodo di Bologna frena il turismo

La Riviera si trova in difficoltà a causa del traffico intenso causato dal Passante di Bologna, che secondo Legacoop Romagna rappresenta un collo di bottiglia per l’economia locale e il turismo. La congestione lungo questa arteria è considerata un ostacolo che rallenta gli spostamenti e penalizza le attività commerciali della zona. La situazione mette in evidenza le criticità di un’infrastruttura che, ad oggi, non sembra riuscire a soddisfare le esigenze di mobilità.

Legacoop Romagna lancia un allarme sulle criticità del Passante di Bologna, definito un "nodo scorsoio" che frena l’economia e il turismo della Riviera. L'associazione chiede al Ministro Salvini l'apertura di un tavolo di confronto nazionale per superare l'immobilismo infrastrutturale e sollecita.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Code infinite verso il mare, Legacoop avverte: “Il nodo di Bologna soffoca la Riviera”Legacoop Romagna lancia un allarme sulle criticità del Passante di Bologna, definito un "nodo scorsoio" che frena l’economia e il turismo della... Traffico paralizzato in centro a Bologna: “Cittadini in ostaggio dei cantieri del tram”Bologna, 8 aprile 2026 – Un’ennesima mattinata di follia, imbottigliati nel traffico: è la situazione fotografata questa mattina (come molte altre)... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ponte del Primo Maggio, scatta il piano treni: 35mila posti in più per la Riviera e le città d'arte; Treni e bus ostaggio della violenza: l'8,8% dei casi regionali coinvolge il territorio riminese; Lamentele in Riviera per le spiagge sporche; Marciapiedi invasi dai rifiuti a Marassi: via Fereggiano ostaggio del degrado. È volato dall’Oman fino a Milano, per poi fare rotta verso Sestri Levante, dove è arrivato però con il suo solito sorriso di sempre e una grande disponibilità a raccontarsi davanti al pubblico del Riviera International Film Festival, oltre che a scattare qualche selfie - facebook.com facebook