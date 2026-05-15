Il chitarrista Nick Valensi si chiama fuori dal tour degli Strokes

Il chitarrista Nick Valensi ha annunciato di aver deciso di prendersi una pausa temporanea dagli Strokes. La notizia è stata comunicata dalla band tramite alcune storie pubblicate su Instagram. Nessuna spiegazione dettagliata è stata fornita riguardo alle ragioni di questa decisione, e al momento non sono stati resi noti eventuali piani futuri o date di ritorno. La notizia ha suscitato reazioni tra i fan e gli addetti ai lavori, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

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Il chitarrista Nick Valensi si è preso una “pausa momentanea” dagli Strokes; ad annunciarlo è la stessa band, attraverso delle storie su Instagram. “Nick si prenderà una pausa temporanea dal tour in programma, ma non vediamo l’ora del suo ritorno”, si legge in un messaggio rivolto ai fan sui social media. “Nel frattempo, a sostituirlo alla chitarra ci sarà il nostro vecchio amico Steve Schlitz, che molti di voi ricorderanno dai nostri primi tempi a New York. Siamo fortunati ad averlo con noi”. Sebbene il gruppo non abbia fornito ulteriori dettagli sull’assenza di Valensi, né abbia specificato quando e se tornerà a far parte della formazione, gli utenti non sembrano essersi stupiti più di tanto; si tratta, infatti, del suo secondo break di quest’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il chitarrista Nick Valensi si chiama fuori dal tour degli Strokes ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’Italia si chiama fuori dal conflitto: «Rischiamo attacchi terroristici»«L’Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra»: è questo il passaggio-chiave del comunicato diramato ieri al termine del Consiglio supremo... Caso Venezi-La Fenice, il governo si chiama fuori dal licenziamento. Il sovrintendente: “Ha fatto dichiarazioni lesive per l’istituzione”Nel licenziamento di Beatrice Venezi da parte del Teatro la Fenice di Venezia, “il Presidente del Consiglio non è stato coinvolto in alcun modo sul... Strokes, il chitarrista Nick Valensi si ritira dal tour 2026Attraverso una stories condivisa sul profilo ufficiale degli Strokes, è stato annunciato che il chitarrista della band Nick Valensi non parteciperà al tour del 2026 per prendersi una pausa temporanea ... rockol.it Il chitarrista Nick Valensi si chiama fuori dal tour degli StrokesIl chitarrista Nick Valensi si è preso una pausa momentanea dagli Strokes; ad annunciarlo ... msn.com