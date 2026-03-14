L’Italia si chiama fuori dal conflitto | Rischiamo attacchi terroristici

L’Italia ha deciso di non partecipare al conflitto attuale, con il Consiglio supremo di Difesa che ha affermato di evitare qualsiasi coinvolgimento militare. Il governo ha anche avvertito dei rischi di possibili attacchi terroristici legati alla crisi, sottolineando l’importanza di mantenere la neutralità. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le future azioni del Paese nella regione del Mediterraneo.

«L’Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra»: è questo il passaggio-chiave del comunicato diramato ieri al termine del Consiglio supremo di Difesa, convocato al Quirinale dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Alla riunione hanno partecipato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, quello della Difesa, Guido Crosetto, quello dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso; il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano. «Il Consiglio supremo di Difesa», esordisce il... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Italia si chiama fuori dal conflitto: «Rischiamo attacchi terroristici» Articoli correlati Iran, Minniti: “Rischio attacchi terroristici, Italia si muova come sistema Paese”(Adnkronos) – Italia a rischio attacchi terroristici? L'allarme arriva da Marco Minniti. Guerra Iran, Crosetto: “Conflitto fuori dal diritto internazionale, nessuno può fermare gli attacchi”La guerra contro l’Iran è scoppiata senza che gran parte della comunità internazionale ne fosse a conoscenza e oggi i governi europei possono solo... Evade dai domiciliari e annuncia attentato, arrestato in diretta su TikTok Una raccolta di contenuti su L'Italia si chiama fuori dal conflitto... Temi più discussi: Sul Lago di Como al Cetino, il primo ristorante di Mauro Colagreco in Italia; Le società e il volontariato che fanno grande l’Italia; Il freno a mano dell’economia italiana si chiama dipendenza da committente; Santino Stillitano: L’Italia acceleri sull’accessibilità, lavoro e sport non possono essere un privilegio. Il freno a mano dell’economia italiana si chiama dipendenza da committentePerché l’Italia non cresce? Non nel senso ciclico della congiuntura, ma in quello strutturale e quasi rassegnato di un paese che produce bene, esporta, innova, eppure non riesce a trasformare tutto qu ... msn.com Il Vaticano si chiama fuori dal Board of Peace, Parolin: Perplessi sulla scelta dell’Italia. Scontro in ParlamentoRoma, 17 febbraio 2026 – La Santa Sede si tira fuori dal ‘Board of peace’ per Gaza a due giorni dalla prima riunione a Washington, e prende le distanze dalla scelta del governo italiano di sedere al ... quotidiano.net Ha scalzato dal podio Giovanni Ferrero, papà della Nutella al 41esimo posto della lista globale. Con un patrimonio di 89 miliardi di euro, è lui l'uomo più ricco d'Italia - facebook.com facebook H. 9:30 Sette giorni nella #Chiesa, in #Italia e nel #mondo Marco Invernizzi x.com