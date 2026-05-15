Il Chieti chiede lo stop ai playout | presentata istanza alla Figc in attesa del ricorso al Coni

Il Chieti ha presentato una richiesta alla FIGC per sospendere i playout, in attesa di depositare un ricorso al CONI. La società ha già subito una penalizzazione di 11 punti, che ha portato alla retrocessione diretta in Eccellenza. La decisione arriva dopo le conseguenze di questa penalizzazione e le azioni intraprese per cercare di contestarla. La situazione si sta delineando nel contesto delle procedure sportive e legali in corso.

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