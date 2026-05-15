Il Chieti chiede lo stop ai playout | presentata istanza alla Figc in attesa del ricorso al Coni
Il Chieti ha presentato una richiesta alla FIGC per sospendere i playout, in attesa di depositare un ricorso al CONI. La società ha già subito una penalizzazione di 11 punti, che ha portato alla retrocessione diretta in Eccellenza. La decisione arriva dopo le conseguenze di questa penalizzazione e le azioni intraprese per cercare di contestarla. La situazione si sta delineando nel contesto delle procedure sportive e legali in corso.
Il Chieti F.C. 1922 prova a giocare le ultime carte sul piano della giustizia sportiva dopo la penalizzazione di 11 punti che ha decretato la retrocessione diretta in Eccellenza.La società neroverde ha comunicato di aver trasmesso nella giornata di oggi, tramite il proprio legale Nicoletta Carè. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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