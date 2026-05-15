Chieti al CONI | ricorso contro la retrocessione in Eccellenza

Il Chieti ha presentato un ricorso al CONI contro la decisione di retrocedere in Eccellenza. La società ha contestato la sanzione, ritenendola sproporzionata rispetto alla natura del suo attuale livello di professionismo. La questione riguarda specificamente le motivazioni e la proporzionalità delle sanzioni applicate, con l’obiettivo di ottenere un riesame della decisione. Al momento, non sono state rese pubbliche ulteriori comunicazioni ufficiali sul procedimento in corso o sui passaggi successivi.

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? Domande chiave Perché la sanzione del Chieti è considerata sproporzionata rispetto al professionismo?. Quali altre società del Girone F rischiano controlli su bilanci e liberatorie?. Come influirà l'inibizione di Di Labio sulla gestione futura del club?. Cosa potrà ottenere il Chieti con il ricorso al Collegio di garanzia?.? In Breve Sanzione prevede 5mila euro di multa e tre mesi di inibizione per Gianni Di Labio.. Penalizzazione di 11 punti porta il club a 24 totali, 14 sotto il Sora.. La decisione ribalta il precedente verdetto del Tribunale Federale Nazionale del 30 aprile.. Chieti chiede alla FIGC controlli su bilanci e liberatorie di tutte le società del Girone F. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti al CONI: ricorso contro la retrocessione in Eccellenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Sanzione sproporzionata": il Chieti annuncia ricorso al Coni dopo la retrocessione in EccellenzaDopo la pesante sentenza della Corte Federale d’Appello che ha inflitto 11 punti di penalizzazione al Chieti decretandone la retrocessione diretta in... Eccellenza, la crisi di un club storico. Fanfulla, retrocessione ormai a un passoOltre al declino della Pro Patria in serie C, un altro sodalizio storico del panorama calcistico lombardo come il Fanfulla vive ore drammatiche,... Sanzione sproporzionata: il Chieti annuncia ricorso al Coni dopo la retrocessione in EccellenzaLa società neroverde contesta la penalizzazione di 11 punti decisa dalla Corte Federale d’Appello: Non saremo il capro espiatorio del girone F ... chietitoday.it Stangata sul Chieti: 11 punti di penalizzazione e retrocessione direttaLa Corte Federale d’Appello ribalta il primo grado e condanna i neroverdi all'Eccellenza. Il distacco di 14 punti dal Sora nega anche i play out. La società valuta il ricorso al Collegio di Garanzia ... emmelle.it