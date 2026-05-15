Chieti al CONI | ricorso contro la retrocessione in Eccellenza
Il Chieti ha presentato un ricorso al CONI contro la decisione di retrocedere in Eccellenza. La società ha contestato la sanzione, ritenendola sproporzionata rispetto alla natura del suo attuale livello di professionismo. La questione riguarda specificamente le motivazioni e la proporzionalità delle sanzioni applicate, con l’obiettivo di ottenere un riesame della decisione. Al momento, non sono state rese pubbliche ulteriori comunicazioni ufficiali sul procedimento in corso o sui passaggi successivi.
? Domande chiave Perché la sanzione del Chieti è considerata sproporzionata rispetto al professionismo?. Quali altre società del Girone F rischiano controlli su bilanci e liberatorie?. Come influirà l'inibizione di Di Labio sulla gestione futura del club?. Cosa potrà ottenere il Chieti con il ricorso al Collegio di garanzia?.? In Breve Sanzione prevede 5mila euro di multa e tre mesi di inibizione per Gianni Di Labio.. Penalizzazione di 11 punti porta il club a 24 totali, 14 sotto il Sora.. La decisione ribalta il precedente verdetto del Tribunale Federale Nazionale del 30 aprile.. Chieti chiede alla FIGC controlli su bilanci e liberatorie di tutte le società del Girone F. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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