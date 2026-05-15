Il film intitolato “Sex and Death” ha aperto la sezione Un Certain Regard a Cannes, una selezione dedicata a cinema che spinge i limiti della narrazione. La pellicola si distingue per il tono satirico e dissacrante, affrontando temi legati all’horror queer. La scelta di aprire questa sezione con un’opera di questo tipo conferma l’intenzione della kermesse di proporre film che rompono gli schemi tradizionali e sperimentano nuove forme di espressione cinematografica. La presenza di “Sex and Death” ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Il film che a Cannes ha aperto la sezione Un Certain Regard, tradizionalmente dedicata – nelle parole del direttore Thierry Frémaux – al cinema più audace, a quello che "supera i confini", non ha tradito le attese. Teenage Sex and Death at Camp Miasma, diretto da Jane Schoenbrun, 39 anni, filmmaker queer, transgender, che usa per sé il pronome "theythem (loro)", è una riflessione sull’identità sessuale, ma anche un divertissement sul cinema horror. Interpretato dalla star di Hacks, la trentenne Hannah Einbinder, e da Gillian Anderson, 57enne icona di X-Files, il film è stato salutato da un tifo da stadio già dalla presentazione in sala. E alla fine della proiezione, l’entusiasmo non è diminuito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il caso “Sex and Death“. Satirico e dissacrante: l’horror queer travolge la Croisette

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