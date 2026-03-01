Teenage Sex and Death at Camp Miasma è un nuovo film horror, diretto da Schoenbrun, che arriverà ad agosto sul grande schermo, scopriamo di cosa si tratta e il suo trailer ufficiale. Alla regia Schoenbrun. Teenage Sex and Death at Camp Miasma è il terzo lungometraggio di Schoenbrun, e prosegue il suo percorso artistico segnato da temi legati all’identità trans e all’horror queer. Il film precedente di Schoenbrun, I Saw the TV Glow, è stato presentato in anteprima al Sundance nel 2024 ed è stato successivamente presentato in altri festival. Tra questi: la Berlinale, Festival internazionale del cinema di San Sebastián e il SXSW. Ha ottenuto diverse nomination agli Independent Spirit Awards 2025, tra cui Miglior Regia, Miglior Interpretazione Protagonista e Miglior Film. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Teenage Sex and Death at Camp Miasma: il nuovo film horror

Gillian Anderson star del nuovo 'meta slasher' Teenage Sex and Death at Camp Miasma, ecco il trailerDopo il successo ottenuto con Ho visto la TV brillare, Jane Schoenbrun torna alla regia con un nuovo progetto dall'atmosfera unica, in arrivo nelle...

Leggi anche: US officials provide shifting accounts of ICE detainee death in Texas military camp

Teenage Sex and Death at Camp Miasma - Teaser Trailer del film diretto da Jane Schoenbrun

Aggiornamenti e notizie su Teenage Sex.

Temi più discussi: Anderson e Einbinder tra horror e desiderio in Teenage sex and death at Camp Miasma; Gillian Anderson e il Teenage Sex (and Death) nel trailer del film; Gillian Anderson star del nuovo 'meta slasher' Teenage Sex and Death at Camp Miasma, ecco il trailer; Teenage Sex and Death at Camp Miasma, prime immagini dall'horror queer con Gillian Anderson e Hannah Einbinder.

Gillian Anderson e il Teenage Sex (and Death) nel trailer del filmCome avevamo anticipato, con la vincitrice dell'Emmy come miglior attrice non protagonista (per la serie Hacks) Hannah Einbinder sarà Gillian Anderson la ... ciakmagazine.it

Teenage Sex and Death at Camp Miasma: il teaser del nuovo film con Gillian AndersonOnline il teaser di Teenage Sex and Death at Camp Miasma, il nuovo horror prodotto da MUBI con Hannah Einbinder e Gillian Anderson. vgmag.it

Come anticipato qualche giorno fa, è arrivato il trailer di 'Teenage Sex and Death at Camp Miasma', ed è un vero omaggio agli slasher anni '80. La pellicola arriverà nei cinema statunitensi il 7 agosto grazie a MUBI. Scritto e diretto da Jane Schoenbrun - facebook.com facebook