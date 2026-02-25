Dopo il successo ottenuto con Ho visto la TV brillare, Jane Schoenbrun torna alla regia con un nuovo progetto dall'atmosfera unica, in arrivo nelle sale in estate. Arriverà in estate nelle sale il film Teenage Sex and Death at Camp Miasma, il nuovo progetto firmato da Jane Schoenbrun dopo il successo ottenuto da Ho visto la TV brillare e We're All Going to the World's Fair, di cui MUBI ha condiviso il primo trailer. Le protagoniste del progetto, descritto come un 'meta slasher' saranno le attrici Gillian Anderson e Hannah Einbinder. Cosa racconterà il film di Schoenbrun Teenage Sex and Death at Camp Miasma racconterà cosa accade quando, dopo anni di sequel e un pubblico ormai disilluso, il franchise slasher Camp Miasma viene affidato a una nuova . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gillian Anderson star del nuovo 'meta slasher' Teenage Sex and Death at Camp Miasma, ecco il trailer

