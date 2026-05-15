Il caro carburanti mette in crisi e a rischio il settore trasporti anche in Abruzzo dai padroncini alle grandi aziende

Il settore dei trasporti in Abruzzo sta affrontando difficoltà crescenti a causa dell’aumento dei costi dei carburanti degli ultimi mesi. La crescita dei prezzi è stata influenzata dal conflitto nel Golfo e dal blocco dello stretto di Hormuz. Questa situazione colpisce sia i piccoli operatori che le grandi aziende di trasporto, mettendo a rischio l’attività quotidiana di molte imprese. La crisi si manifesta in un contesto di aumenti continui e di difficoltà operative per il settore.

Il settore dei trasporti in genere e del trasporto merci è in ginocchio anche in Abruzzo a causa dell'aumento dei prezzi dei carburanti degli ultimi mesi, dovuto alla guerra nel Golfo e in particolare al blocco dello stretto di Hormuz. Da ormai oltre due mesi infatti, il problema del blocco delle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Caro carburanti, a rischio i trasporti sociali nel Trevigiano @valdotv #valdotv

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