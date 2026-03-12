Merce in ritardo materie prime e trasporti alle stelle | il conflitto mette in crisi le aziende ferraresi

Le aziende ferraresi stanno affrontando difficoltà legate a ritardi nelle consegne di merce, con materie prime e costi di trasporto che sono aumentati notevolmente. Una delle imprese aspetta due container di scambiatori di calore, progettati internamente e prodotti in un impianto cinese di alta tecnologia. La crisi causata dal conflitto internazionale ha aggravato questa situazione, mettendo in crisi le attività locali.

"La situazione si riassume in poche parole: stiamo aspettando due container di scambiatori di calore progettati da noi e fatti realizzare in un impianto cinese ad alta tecnologia. Li attendevamo per il 15 febbraio, pronti per essere destinati ai clienti finali. La guerra ha bloccato tutto, e ora.