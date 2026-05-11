Germania Italia e la difesa europea se ne parla in un incontro all’Auditorium della Fondazione
Una serata dedicata al tema della collaborazione tra Germania, Italia e la difesa europea si è svolta presso l'Auditorium della Fondazione, promossa dal Centro Culturale Italo Tedesco di Piacenza con il supporto del consolato di Germania a Milano. L’evento ha visto la partecipazione di diversi relatori e pubblico interessato a discutere delle relazioni tra i due paesi e il ruolo della difesa europea.
“Germania, Italia e la difesa europea”: questo è il tema della serata che il Centro Culturale Italo Tedesco di Piacenza promuove con il sostegno del consolato di Germania a Milano. Giovedì 14 maggio alle 21, all’Auditorium della Fondazione, Gianluca Pastori, docente dell’U.C., ripercorrerà le.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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