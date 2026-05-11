Germania Italia e la difesa europea se ne parla in un incontro all’Auditorium della Fondazione

Una serata dedicata al tema della collaborazione tra Germania, Italia e la difesa europea si è svolta presso l'Auditorium della Fondazione, promossa dal Centro Culturale Italo Tedesco di Piacenza con il supporto del consolato di Germania a Milano. L’evento ha visto la partecipazione di diversi relatori e pubblico interessato a discutere delle relazioni tra i due paesi e il ruolo della difesa europea.

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