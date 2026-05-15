Il carcere di Poggioreale ha insultato la criminologa Claudia Cavallo E poi ha fatto finta di niente

Nel carcere di Poggioreale, situato nel centro di Napoli, è stato riferito che la criminologa Claudia Cavallo è stata insultata da alcuni detenuti. Secondo quanto raccolto, gli agenti carcerari non avrebbero preso provvedimenti immediati e avrebbero lasciato che l’episodio passasse inosservato. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e delle associazioni che si occupano di diritti dei detenuti, mentre la polizia penitenziaria non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

C'è un carcere nel cuore di Napoli. Si chiama Poggioreale. Lo conoscono tutti, anche quelli che non ci sono mai entrati. Lo conoscono per il sovraffollamento, per le condizioni di vita dei detenuti, per tutto ciò che dentro quelle mura accade e che fuori, spesso, non arriva. Stavolta qualcosa è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Re Carlo, Andrea ha intascato 15 milioni di sterline e ha fatto finta di nullaRe Carlo ha preso seri provvedimenti contro suo fratello Andrea Mountbatten-Windsor, togliendogli titoli, diritti e privilegi nobiliari, compresi i...

Chivu non ha dubbi:«Bastoni non va recuperato psicologicamente, piuttosto chi l’ha insultato ha bisogno di qualche lavoro psicologico»Calciomercato Torino: occasione Okoli in estate, perché il colpo dal Leicester è possibile.

Il carcere di Poggioreale ha insultato la criminologa Claudia Cavallo. E poi ha fatto finta di nienteLa nota collaboratrice dell'Osservatorio Regionale della Campania denuncia offese, silenzi e ritardi. Le istituzioni sono state avvisate ... napolitoday.it

Napoli, droni bloccati in carcere: carichi di droga e cellulariIl piano era stato studiato nei minimi dettagli. Hanno agito, ancora una volta, con il favore delle tenebre. Il pilota si era piazzato sul tetto di uno dei palazzi antistanti l’ingresso principale ... ilmattino.it